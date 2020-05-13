Более 60 тыс. рабочих пропусков людей с коронавирусом и ОРВИ аннулировали в Москве

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Свыше 60 тыс. рабочих цифровых пропусков пациентов, у которых был подтвержден коронавирус или симптомы ОРВИ, аннулировали в Москве с начала действия пропускной системы. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

В частности, по данным ДИТ, недействительными были признаны пропуска 23,5 тыс. пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому, и 36,6 тыс. жителей с симптомами ОРВИ, подписавших постановление главного санитарного врача о соблюдении режима изоляции.

"Эти горожане обязаны соблюдать строгий карантин в течение 14 дней с момента подписания соответствующих документов или дольше, если такой срок устанавливает врач в ходе лечения. На протяжении этого времени они должны оставаться дома, чтобы не подвергать риску заражения других горожан. В связи с этим рабочие пропуска жителей с COVID-19 и ОРВИ аннулируются. После окончания лечения или срока карантина они смогут оформить новые цифровые пропуска", - пояснили в пресс-службе.

Срок действия пропускной системы в Москве был продлен до 31 мая включительно. Оформить цифровой пропуск можно онлайн на портале nedoma.mos.ru, по смс на номер 7377 (только с использованием российского паспорта) и по телефону Единой справочной службы Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77. Проверить свой цифровой пропуск горожане могут с помощью сервиса на сайте nedoma.mos.ru.