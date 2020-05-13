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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

ЕГЭ отложили, ОГЭ отменили, Мишустин выздоравливает. Главное о коронавирусе за 13 мая

© Сергей Карпухин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 242 271 случай заражения, из них новых — 10 028. За сутки умерли 96 человек, за весь период — 2212.   
  • Минпросвещения решило перенести ЕГЭ на более поздний срок, окончательные даты пока не названы. Минобрнауки считает, что экзамен целесообразно провести в дистанционном формате.
  • Рособрнадзор предложил рассмотреть возможность проведения ЕГЭ с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа.
  • ОГЭ для девятиклассников отменяется, итоговые оценки выставят на основании годовых.
  • В Минздраве прокомментировали статью FT о смерти пациентов с коронавирусом. Издание утверждало, что число умерших из-за коронавируса в России может на 70% превышать официальные данные. 
  • Еще у двух депутатов Госдумы выявлен коронавирус, в том числе у зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей и в прошлом телеведущей Оксаны Пушкиной.
  • Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что не должно быть даже разговоров об отчислении студентов-медиков, которые не хотят работать в красной зоне больниц.
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин идет на поправку и уже на следующей неделе может выйти на работу, сообщил глава Минздрава.
  • Умер главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров, у него был коронавирус.
  • Первый в России столетний пациент выздоровел после заражения коронавирусом.

Москва

  • Всего зафиксировано 126 004 случая заражения, из них новых — 4703. Число заразившихся впервые выросло менее чем на 4% за сутки.
  • Власти столицы опровергли информацию о занижении показателей смертности от коронавируса.

Мир

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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Минобрнауки не рассматривало вопрос о сокращении числа предметов ЕГЭ до двух
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