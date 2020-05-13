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Пандемия коронавируса нового типа

Перенос ЕГЭ для выпускников и отмена ОГЭ. Главное

© Владимир Смирнов/ТАСС

Минпросвещения России объявило о решении перенести сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и отменить Основные госэкзамены (ОГЭ) для девятиклассников в связи с эпидемиологической ситуацией. Рассказываем о порядке проведения ЕГЭ:

  • Сроки проведения ЕГЭ переносятся с 8 июня на более поздний срок.
  • Конкретная дата уточняется, в качестве одного из вариантов рассматривается вторая декада июня. 
  • Все сроки будут утверждены правительством и закреплены на законодательном уровне. 
  • Сдавать ЕГЭ будут только те, кто намерен поступить в вузы.
  • Выпускники должны будут сдать в рамках ЕГЭ два экзамена по выбору. 
  • В пунктах проведения экзаменов примут меры для профилактики коронавирусной инфекции, в том числе ограничат число сдающих.
  • Кампания по сдаче ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всех субъектов страны.

Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил начать кампанию по сдаче ЕГЭ с конца июня. По его словам, это позволит завершить приемную кампанию в августе и начать учебный год, как обычно, 1 сентября. Глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал эту дату начала учебы принципиально важной для университетов.

Отмена основных госэкзаменов

  • Ученикам девятых классов отменят ОГЭ по русскому языку и математике. 
  • Им также не надо будет сдавать экзамены по предметам по выбору. 
  • Итоговые оценки выставят на основании годовых.
  • Для поступления в колледж выпускникам достаточно подать заявление и предоставить аттестат об окончании 9 или 11 классов в приемную комиссию.
Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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