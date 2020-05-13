Перенос ЕГЭ для выпускников и отмена ОГЭ. Главное

Минпросвещения России объявило о решении перенести сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и отменить Основные госэкзамены (ОГЭ) для девятиклассников в связи с эпидемиологической ситуацией. Рассказываем о порядке проведения ЕГЭ:

Сроки проведения ЕГЭ переносятся с 8 июня на более поздний срок.

Конкретная дата уточняется, в качестве одного из вариантов рассматривается вторая декада июня.

Все сроки будут утверждены правительством и закреплены на законодательном уровне.

Сдавать ЕГЭ будут только те, кто намерен поступить в вузы.

Выпускники должны будут сдать в рамках ЕГЭ два экзамена по выбору.

В пунктах проведения экзаменов примут меры для профилактики коронавирусной инфекции, в том числе ограничат число сдающих.

Кампания по сдаче ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всех субъектов страны.

Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил начать кампанию по сдаче ЕГЭ с конца июня. По его словам, это позволит завершить приемную кампанию в августе и начать учебный год, как обычно, 1 сентября. Глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал эту дату начала учебы принципиально важной для университетов.

Отмена основных госэкзаменов