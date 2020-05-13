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Пандемия коронавируса нового типа
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Минобрнауки считает, что ЕГЭ целесообразно провести в дистанционном формате

В части, касающейся установления сроков начала экзамена, ведомство полагает целесообразным руководствоваться эпидемиологической ситуацией в субъектах РФ

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России по-прежнему считает, что единый государственный экзамен целесообразно провести в дистанционном формате в условиях сохранения текущей ситуации с коронавирусом. Информация об этом следует из имеющегося у ТАСС письма за подписью замглавы министерства Дмитрия Афанасьева.

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"<...> Минобрнауки России считает целесообразным предусмотреть возможность его [ЕГЭ] проведения в дистанционном формате при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами", - говорится в документе.

В письме также указывается, что в части, касающейся установления сроков начала ЕГЭ, министерство полагает целесообразным руководствоваться эпидемиологической ситуацией в субъектах РФ. При этом отмечается, что руководители вузов выработали консолидированную позицию "о необходимости недопущения значительного сдвига начала учебного года на более поздний срок", поскольку это может привести к финансовым издержкам и "повысит риски невыполнения ряда обязательств".

"С целью соблюдения принципов объективности и независимой оценки качества подготовки обучающихся, Минобрнауки России считает необходимым проведение ЕГЭ в качестве вступительных испытаний в образовательные организации высшего образования РФ", - добавляется в письме.

Ранее врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что не все ученики обеспечены необходимым оборудованием для сдачи ЕГЭ, поэтому вопрос о дистанционной сдаче госэкзамена не стоит.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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