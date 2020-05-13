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Умер оперный певец Габриэль Бакье

Причина смерти не уточняется

ТАСС, 13 мая. Французский оперный певец Габриэль Бакье умер в возрасте 95 лет в Нормандии. Об этом его вдова сообщила агентству AFP, не уточнив причину смерти.

По данным агентства, Бакье родился 17 мая 1924 года в городе Безье на юге Франции. В 1950 году он поступил в Парижскую консерваторию, после чего был солистом театра Ла Монне в Брюсселе, театра Опера-комик в Париже, а затем и Парижской оперы. Музыкант выступал на ведущих оперных площадках мира: в Метрополитен-опере в Нью-Йорке, Королевском театре Ковент-Гарден в Лондоне, Венской государственной опере.

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Франция
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