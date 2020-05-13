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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Минстроя планирует участие в заседании правительства 21 мая

Пока Владимир Якушев из-за инфицирования коронавирусом работает дистанционно

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Глава Минстроя России Владимир Якушев, заразившийся коронавирусом, планирует выйти на работу после выздоровления в четверг, 21 мая, и принять участие в заседании правительства. Об этом ТАСС в среду рассказали в пресс-службе ведомства.

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"Министр работает дистанционно: проводит аппаратные совещания, ВКС (видеоконференцсвязь - прим. ТАСС). На работе планирует появиться в четверг, 21 мая, к следующему заседанию правительства", - сказали в пресс-службе.

Первого мая стало известно, что глава Минстроя и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом. Сообщалось, что 8 мая Якушев и Волков выписаны из стационара для лечения дома. Тогда министр поблагодарил врачей и медицинский персонал ГКБ № 52 департамента здравоохранения Москвы, в которой проходил лечение, и всех, кто в эти дни желал ему скорейшего выздоровления.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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