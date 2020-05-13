В работе Zoom произошел сбой

ТАСС, 13 мая. Сбой в работе сервиса видеоконференций Zoom наблюдается в среду в ряде стран. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно о неполадках сообщают на Восточном побережье США и в Европе, в частности в Великобритании. Отмечается, что неполадки в работе начались в 17:10 по московскому времени.

По информации портала, большая часть сообщивших о проблемах пользователей (71%) жалуется на работу функции видеоконференции. Еще 25% испытывают проблемы со входом в свою учетную запись. У 3% не работает сайт сервиса.