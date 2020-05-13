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Пандемия коронавируса нового типа

Оксану Пушкину госпитализировали с коронавирусом

По словам депутата Госдумы, она решила по совету врачей остаться под наблюдением

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Единой России" Оксана Пушкина сообщила ТАСС о том, что находится в Центральной клинической больнице в Москве. Ранее в тот же день она заявила, что ее тест на коронавирус показал положительный результат.

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"Я со вчерашнего дня лежу в ЦКБ, решила по совету врачей остаться под их наблюдением. Никто не понимает, с чем мы имеем дело, болезнь новая, она протекает у всех по-разному. В моем случае может на седьмые сутки все что угодно быть, поэтому мне рекомендовали все-таки быть под присмотром", - сказала Пушкина.

Ранее депутат написала в своем Telegram-канале, что переносит инфекцию бессимптомно, без температуры, компьютерная томография показала минимальные изменения в легких.

В среду спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что положительный тест на коронавирус сдали еще два депутата Госдумы, оба единороссы, общее число заразившихся парламентариев достигло пяти. До Пушкиной с вызванной коронавирусом пневмонией были госпитализированы глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ), первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) и депутат от "Единой России" Светлана Максимова. Калашников выписан из больницы и продолжает лечение дома, Максимова, по словам ее помощника, уже чувствует себя хорошо и работает дистанционно из отдельной палаты.

Теги
РоссияПушкина, Оксана ВикторовнаПандемия коронавируса нового типа
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