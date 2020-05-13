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Петербург вошел в топ-50 европейского рейтинга лучших направлений конгрессного туризма

Рейтинг формируется по количеству прошедших в городе в течение года деловых мероприятий, соответствующих определенным критериям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербург поднялся почти на 40 позиций в европейском рейтинге лучших направлений конгрессного туризма и по итогам 2019 года вошел в топ-50. Официальный перечень опубликовала Международная ассоциация конгрессов и конференций (ICCA), сообщили в среду в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

"Петербург улучшил позиции в европейском рейтинге и поднялся вверх на 38 позиций. В настоящий момент город занимает 42 место, а в 2018 году был лишь на 80 месте. Изменение позиций города в рейтинге лучших MICE-направлений служит одним из маркеров развития делового туризма, который является одним из приоритетных направлений развития туристической отрасли Санкт-Петербурга", - привели в пресс-службе слова председателя комитета Евгения Панкевича.

Отмечается, что рейтинг формируется по количеству прошедших в городе в течение года деловых мероприятий, соответствующих определенным критериям. Так, за 2019 год "Санкт-Петербургу было засчитано 36 международных конгрессных мероприятий, что на 16 мероприятий больше, чем в 2018 году", уточнили в комитете.

Отчет Международной ассоциации конгрессов и конференций публикуется ежегодно и включает в себя все города и страны, принимающие международные конгрессно-выставочные мероприятия. По представленным комитетом данным, в европейском рейтинге Россия вошла в топ-20 конгрессных стран. Москва заняла 39-е место (39 мероприятий).

В общемировом рейтинге ICCA лидерами стали США, Германия, Франция, Испания и Великобритания. Россия поднялась сразу на 7 пунктов - с 42-го места в 2018 году на 35-е место в 2019 году. Петербург поднялся на 75 пунктов, переместившись на 79-е место (в 2018 году - 154 место).

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РоссияСанкт-Петербург
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