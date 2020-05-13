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ЕГЭ в России может пройти с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа

Об этом говорится в письме Рособрнадзора
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может пройти в России в период с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа. Проводить экзамены в июле нецелесообразно, поскольку могут сохраняться последствия текущей ситуации с коронавирусом, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС письма за подписью врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

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"Рособрнадзором предложено рассмотреть возможность проведения ЕГЭ в августе 2020 года в период с 4.08.2020 по 25.08.2020 или с 11.08.2020 по 31.08.2020", - указано в тексте документа.

Уточняется, что ЕГЭ в июле 2020 года проводить нецелесообразно, поскольку еще могут сохраняться последствия текущей эпидемиологической ситуации, "а также существуют риски возникновения трудностей с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам".

Ранее Минпросвещения сообщило, что из-за ситуации с коронавирусом решило перенести ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Конкретная дата уточняется, один из вариантов - вторая декада июня, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявлял, что экзамен безопасно будет проводить только в августе-сентябре. Сдавать ЕГЭ будут только те, кто хочет поступить в вузы. В пунктах проведения экзаменов примут меры для профилактики коронавирусной инфекции, в том числе ограничат число сдающих.

Теги
РоссияЕГЭПандемия коронавируса нового типаМузаев, Анзор Ахмедович
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