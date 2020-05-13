В Роспотребнадзоре заявили, что российские школы заработают в новом режиме после открытия

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российские школы из-за пандемии коронавируса после открытия заработают в новом режиме. Так, например, будет изменено расписание занятий, а дети из разных классов не смогут общаться на переменах, следует из рекомендаций Роспотребнадзора, опубликованных на сайте ведомства в среду.

"Закрепить за каждым классом (группой) учебное помещение, организовав предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом (группой) помещении. Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок. <...> Пересмотреть режим работы организации, в т. ч. расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока (занятия) для разных классов и время проведения перемен, в целях максимального разобщения классов (групп)", - говорится в документе.

В ведомстве также рекомендуют по возможности сократить число обучающихся в одном классе и исключить нахождение детей из разных классов в группах "продленки". Массовые же мероприятия проводить запрещается. Сотрудникам, школьникам и их родителями каждое утро при входе в здание будут измерять температуру, там же будут установлены специальные дозаторы с антисептиками для рук.

"С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале. Проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончании работы текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов)", - добавили в Роспотребнадзоре.

Школам также рекомендовано "усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитанников и их родителей".