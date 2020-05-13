Минобрнауки не рассматривало вопрос о сокращении числа предметов ЕГЭ до двух

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Минобрнауки РФ не рассматривало вопрос о сокращении в 2020 году числа предметов единого государственного экзамена до двух, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее замминистра просвещения РФ в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что выпускники школ, которые намерены поступать в вуз, должны будут сдать в рамках ЕГЭ два экзамена по выбору.

"Вопрос о сокращении количества предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) до двух Минобрнауки России не рассматривало. Что касается проведения ЕГЭ в дистанционном формате, то такой вариант не исключается для маломобильных групп населения. Решение о формате и сроках проведения ЕГЭ принимается Рособрнадзором по согласованию с министерством просвещения", - говорится в сообщении.

Ранее Минпросвещения сообщило, что из-за ситуации с коронавирусом решило перенести ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Конкретная дата уточняется, согласно письму Рособрнадзора, которое имеется в распоряжении ТАСС, ЕГЭ может состояться в августе. Другой вариант - вторая декада июня, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявлял, что экзамен безопасно будет проводить только в августе-сентябре. Сдавать ЕГЭ будут только те, кто хочет поступить в вузы. В пунктах проведения экзаменов примут меры для профилактики коронавирусной инфекции, в том числе ограничат число сдающих.