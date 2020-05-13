В Петербурге почти на всех станциях метро продают маски и перчатки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Автоматы по продаже средств индивидуальной защиты заработали в вестибюлях 61 из 72 станций метрополитена Санкт-Петербурга. Об этом сообщили ТАСС в среду официальные представители трех операторов автоматизированной торговли, разместивших вендинговые аппараты в городской подземке по контракту с городским правительством.

"C 12 мая наши автоматы по продаже средств индивидуальной защиты работают в вестибюлях 23 станций метро Санкт-Петербурга. Цена комплекта из маски и пары перчаток составляет 40 рублей. Для нас это скорее социальный проект", - сообщил ТАСС директор группы компаний Uvenco в Санкт-Петербурге Игорь Луббо. По условиям соглашения, расходы на установку и обслуживание автоматов берет на себя организация, добавил он.

Компания "Вендэкс Ритэйл" (входит в группу компаний Vendex) запустила свои аппараты с 11 мая в вестибюлях 21 станции, автоматы третьего оператора, компания "Вендинг С", начали работать с 12 мая на 17 станциях городского метрополитена. "Аппараты еще на двух станциях планируем установить в ближайшее время", - сказал ТАСС генеральный директор организации Роман Савушкин.

Стоимость комплектов одинакова в аппаратах всех трех компаний. Их представители отметили, что готовы увеличить количество торговых объектов в метро Петербурга.

Продажу средств индивидуальной защиты в подземке также осуществляет сеть магазинов "Первая полоса". Размещение вендинговых аппаратов в вестибюлях метро Санкт-Петербурга началось 10 мая. С 12 мая ношение медицинских масок и перчаток стало обязательным в общественных местах, в том числе на улице, объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси. Штрафы за нарушения составят 4 тыс. рублей.

Всего, по последним данным, в Петербурге выявлено 8 485 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он находится на третьем месте после Москвы и Подмосковья. Выздоровели 1 848 человек, умерли 63.