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Пандемия коронавируса нового типа

Песков: риски заражения исключить невозможно, потребуется учиться новой манере поведения

Пресс-секретарь президента также рассказал, что вопреки расхожему мнению, сам ходит в магазин и, как и большинство людей, контактирует с другими

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что его собственный пример говорит о том, что не получится полностью исключить риск заражения коронавирусом. Однако, по его мнению, придется привыкать к новой манере поведения.

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"Если вы спросите меня, можно ли эти риски исключить полностью, то, с моей точки зрения, нет. Мой пример этому слишком хорошее подтверждение", - заявил Песков в интервью, опубликованном на сайте газеты "Коммерсантъ" в среду.

При этом он подчеркнул, что жизнь все равно идет. "Просто нужно будет учиться новым манерам поведения, технологии, скажем так, превентивной технологии защиты: как надеть перчатки, как снять, когда надеть и снять, в какой момент правильнее себя опрыскать. Всему этому придется научиться, чтобы минимизировать риски", - добавил он.

Представитель Кремля не согласился с мнением, что, например, водители являются источником повышенной опасности, так как контактируют с огромным количеством людей. "Водители - такие же смелые люди, наши коллеги, которые в эти дни работают не покладая рук. Всегда есть опасность, да. Но помимо водителей есть еще много людей, с которыми вы контактируете", - заметил он.

Песков также рассказал, что вопреки расхожему мнению, сам ходит в магазин и, как и большинство людей, контактирует с другими. "Есть, наверное, совсем там высокопоставленные сотрудники, которые и правда не имеют возможности так легко и просто ходить, например, в магазин. Но я-то хожу, покупаю продукты, кушать хочется… И тебе и на заправку в конце концов на своей машине надо заехать и так далее", - уточнил он.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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