{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

ВОЗ не исключает, что коронавирус может стать эндемической инфекцией

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, в организации не знают, сколько времени потребуется, чтобы одержать победу над вирусом
Штаб-квартира Всемирной организации здравоохранения EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
Описание
Штаб-квартира Всемирной организации здравоохранения
© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

ЖЕНЕВА, 13 мая. /ТАСС/. Новый коронавирус может стать эндемической инфекцией. Такую возможность не исключил в среду в ходе брифинга директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, отвечая на вопрос о том, когда может закончиться пандемия коронавируса.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Это новый вирус, - отметил он. - Очень сложно спрогнозировать, когда мы сможем одержать победу над ним. В настоящий момент доля инфицированного населения в мире относительно небольшая". Однако что будет дальше, предсказать достаточно сложно, подчеркнул эксперт.

"Этот вирус может стать эндемическим, - сказал Райан. - Он может никогда не уйти. Так же как и ВИЧ, который никуда не исчез. Но мы смогли взять его под контроль, мы нашли терапевтические средства, и люди теперь уже не так сильно боятся этого вируса. Люди с ВИЧ живут довольно долго. Поэтому очень важно реалистично смотреть на вещи. Мы не знаем, сколько времени потребуется, чтобы одержать победу над вирусом".

"Если мы найдем вакцину и проведем вакцинацию по всему миру, это будет очень важным шагом [в борьбе с распространением заболевания], - добавил он. - Но эта вакцина должна быть эффективной и доступной для всех".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией. В мире коронавирусом заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Оренбургской области на границе с Казахстаном находятся порядка 500 граждан Узбекистана
По информации МИД среднеазиатской республики, они требуют создать коридор через территорию Казахстана для возвращения на родину
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС