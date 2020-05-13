Минпросвещения: летнюю оздоровительную кампанию в России намерены перенести на июль

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Минпросвещения РФ планирует перенести летнюю оздоровительную кампанию для школьников на июль. Об этом в среду сообщается в телеграм-канале "Большая перемена РФ", который ведут представители министерства.

"По предварительной информации Минпросвещения России, летняя оздоровительная кампания для учащихся стартует в июле, смены будут продолжаться 14 дней. Точные сроки старта станут известны на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в условиях сложившейся эпидемической ситуации всем регионам следует мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы организовать досуг детей в летний период после окончания образовательного процесса, а также обеспечить проведение летней оздоровительной кампании. "Соответствующие рекомендации уже были переданы в регионы. Всем, начиная от министерств образования и заканчивая школами, действительно предстоит продолжить усиленную работу в этом направлении", - отметили в ведомстве.

Ранее Минпросвещения РФ рекомендовало субъектам проработать вопрос о переносе детской оздоровительной кампании на более поздний срок в целях профилактики коронавируса. Согласно документу, в соответствии с поручением премьер-министра Михаила Мишустина, до 1 июня 2020 года в целях профилактики коронавируса временно была приостановлена работа санаториев, домов отдыха и детских лагерей.