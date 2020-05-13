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Пандемия коронавируса нового типа

Число жертв коронавируса во Франции превысило 27 тысяч

Сообщается также, что за время пандемии выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений 58 673 человека

ПАРИЖ, 13 мая. /ТАСС/. Пандемия нового коронавируса привела во Франции к смерти 27 074 человек. Об этом сообщило в среду Главное управление здравоохранения страны.

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Согласно его подсчетам, за 24 часа, прошедшие с вечера вторника, в стране умерли 83 человека. В больницах зарегистрирован 17 101 летальный исход. Еще 9 973 случая смерти зафиксировано в домах престарелых и других социально-медицинских учреждениях.

В реанимации в настоящее время находятся 2 428 пациентов. За сутки туда поступили 69 человек, у которых заболевание протекает в тяжелой форме. Однако количество свободных коек в реанимации продолжает увеличиваться уже более недели и в настоящее время составляет 114.

Всего был госпитализирован 21 071 человек. За сутки в больницы поступили 543 пациента. За время пандемии выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений 58 673 человека.

11 мая во Франции началось постепенное ослабление ограничений, введенных в рамках режима чрезвычайного санитарного положения, действие которого продлится в стране до 10 июля. Эксперты не исключают, что в результате число заразившихся и заболевших может в ближайшее время существенно возрасти.

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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