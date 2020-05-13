В Оренбургской области на границе с Казахстаном находятся порядка 500 граждан Узбекистана

ТАСС, 13 мая. Порядка 500 граждан Узбекистана находятся на границе с Казахстаном в Оренбургской области. Представители посольства Узбекистана в РФ и генконсульства страны в Казани работают над решением проблемы, сообщили ТАСС в пресс-службе диппредставительства.

"Граждане Узбекистана находятся на КПП в Самарской и Оренбургской областях, наши коллеги работают и с российской стороной, и с казахстанской. Около 500 человек [находятся на КПП], посольство Узбекистана в Москве и генконсульство Узбекистана в Казани работают с российскими властями, с казахстанскими властями, ведутся переговоры, вопрос решается", - сообщили в посольстве.

По информации, опубликованной на сайте Министерства иностранных дел Республики Узбекистан, в пограничном пункте "Маштаково" в Самарской области и пункте пропуска "Сагарчинск" Оренбургской области "наблюдается скопление нескольких сотен граждан Узбекистана". "Данные граждане на автотранспортных средствах прибывают с разных регионов России и требуют создать коридор через территорию Казахстана для возвращения в Узбекистан. Генконсульство находится в контакте с местными властями для поиска оптимального для всех сторон решения", - говорится в сообщении.

Кроме того, поясняется, что оперативный штаб МИД направил информацию о сложившейся ситуации на российско-казахской границе в специальную республиканскую комиссию для комплексного рассмотрения вопроса.

Ранее региональные СМИ сообщили, что в Оренбургской области на границе с Казахстаном собрались несколько сотен граждан Узбекистана, требующих открыть им транзитный коридор для возвращения домой.