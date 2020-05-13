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В Оренбургской области на границе с Казахстаном находятся порядка 500 граждан Узбекистана

По информации МИД среднеазиатской республики, они требуют создать коридор через территорию Казахстана для возвращения на родину

ТАСС, 13 мая. Порядка 500 граждан Узбекистана находятся на границе с Казахстаном в Оренбургской области. Представители посольства Узбекистана в РФ и генконсульства страны в Казани работают над решением проблемы, сообщили ТАСС в пресс-службе диппредставительства.

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"Граждане Узбекистана находятся на КПП в Самарской и Оренбургской областях, наши коллеги работают и с российской стороной, и с казахстанской. Около 500 человек [находятся на КПП], посольство Узбекистана в Москве и генконсульство Узбекистана в Казани работают с российскими властями, с казахстанскими властями, ведутся переговоры, вопрос решается", - сообщили в посольстве.

По информации, опубликованной на сайте Министерства иностранных дел Республики Узбекистан, в пограничном пункте "Маштаково" в Самарской области и пункте пропуска "Сагарчинск" Оренбургской области "наблюдается скопление нескольких сотен граждан Узбекистана". "Данные граждане на автотранспортных средствах прибывают с разных регионов России и требуют создать коридор через территорию Казахстана для возвращения в Узбекистан. Генконсульство находится в контакте с местными властями для поиска оптимального для всех сторон решения", - говорится в сообщении.

Кроме того, поясняется, что оперативный штаб МИД направил информацию о сложившейся ситуации на российско-казахской границе в специальную республиканскую комиссию для комплексного рассмотрения вопроса.

Ранее региональные СМИ сообщили, что в Оренбургской области на границе с Казахстаном собрались несколько сотен граждан Узбекистана, требующих открыть им транзитный коридор для возвращения домой.

Теги
УзбекистанРоссияОренбургская областьПандемия коронавируса нового типа
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