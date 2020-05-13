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Выпускники школ смогут выбрать необходимое количество предметов ЕГЭ для поступления в вузы

Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, вузы самостоятельно определяют количество экзаменов на ту или иную специальность
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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Выпускники российских школ смогут выбрать то количество экзаменов, которое им будет необходимо для поступления в вуз. Об этом ТАСС в среду заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

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"В настоящее время завершается подготовка документов, которые позволят провести аттестацию школьников девятых и одиннадцатых классов по текущим оценкам. Тем, кто планирует поступление в вузы, сдавать ЕГЭ понадобится. Как правило, помимо русского языка, выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления. Вузы самостоятельно определяют количество экзаменов на ту или иную специальность", - сообщил в беседе с ТАСС Кравцов.

Ранее Минпросвещения сообщило, что из-за ситуации с коронавирусом решило перенести ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Конкретная дата уточняется, согласно письму Рособрнадзора, которое имеется в распоряжении ТАСС, ЕГЭ может состояться в августе. Другой вариант - вторая декада июня, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявлял, что экзамен безопасно будет проводить только в августе - сентябре. Сдавать ЕГЭ будут только те, кто хочет поступить в вузы. В пунктах проведения экзаменов примут меры для профилактики коронавирусной инфекции, в том числе ограничат число сдающих.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичКравцов, Сергей СергеевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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