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Концентрация вредных веществ в воздухе снизилась в Москве за майские праздники

По данным экологического мониторинга, воздух в целом наиболее чистым оказался к концу праздников

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Концентрация диоксида азота в воздухе вблизи автотрасс в Москве снизилась в 1,3 раза за период майских праздников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В майские праздники обычно отмечается снижение уровня загрязнения воздуха, однако в начале и в конце периода наблюдается массовый отъезд, приезд жителей и увеличение транспортной нагрузки, что вносит вклад в рост концентрации загрязняющих веществ. В 2020 году майские праздники проходили на фоне периода самоизоляции, который характеризуется преимущественно пониженными концентрациями загрязняющих веществ", - уточнили в ведомстве.

По данным экологов, снижение концентрации вредных веществ в воздухе с 1 по 11 мая отмечено и на других городских территориях.

"Данные автоматических станций, расположенных в жилых кварталах Москвы, свидетельствуют о том, что содержание в атмосферном воздухе оксида углерода, диоксида азота и диоксида серы снизилось в 1,3 раза, взвешенных частиц РМ10 - в 1,5 раза, оксида азота - в 2,0 раза. Следует отметить, что в жилых кварталах отсутствовали превышения по основным загрязняющим веществам даже в периоды кратковременного ослабления рассеивания выбросов в атмосфере", - сообщили в Мосэкомониторинге.

По данным экологического мониторинга, воздух в целом наиболее чистым оказался к концу праздников. В период с 9 по 11 мая концентрации основных загрязняющих веществ оказались минимальными с начала мая 2020 года.

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