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Цыбульский: название нового арктического региона должны определить жители

Врио главы Архангельской области отметил, что вопрос с названием остается открытым

АРХАНГЕЛЬСК, 13 мая. /ТАСС/. Название нового арктического региона России, который будет создан в случае объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО), должны определить его жители.

Об этом в среду в эфире телеканала "Россия-24" сказал врио главы Архангельской области Александр Цыбульский.

"Вопрос [о названии] открытый, это будут решать жители", - сказал он.

Цыбульский добавил, что референдум по объединению Архангельской области и НАО может пройти в сентябре.

"Мы ставим перед собой задачу и цель проговорить с людьми к сентябрю этого года и совместить [референдум] с выборами высших должностных лиц на территории субъектов наших двух регионов", - сказал Цыбульский.

Кроме того, он подчеркнул, что процесс объединения Архангельской области и НАО может продлиться больше года.

"Если люди сочтут это правильным и перспективным, если это решение на референдуме состоится, в любом случае это потребует серьезной работы и переходного периода для того, чтобы унифицировать все существующие и экономические, и юридические базы двух субъектов. <…> Я думаю, это работа, которая затянется на год, а может быть, и больше", - сказал Цыбульский.

 

 

Теги
РоссияАрктика сегодняАрхангельская областьЦыбульский, Александр Витальевич
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