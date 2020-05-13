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Пандемия коронавируса нового типа

Уволился главврач Курской больницы скорой помощи, где выявили очаг коронавируса

Ранее в медицинском учреждении заразилось более 200 человек или четверть от всех инфицированных в регионе

ТАСС, 13 мая. Главный врач Курской больницы скорой медицинской помощи Андрей Мильцын, где ранее был зафиксирован очаг распространения коронавирусной инфекции, уволен по собственному желанию. Об этом сообщила журналистам пресс-служба администрации Курской области.

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"Андрей Мильцын, занимавший пост главного врача Курской больницы скорой медицинской помощи, с 13 мая уволен по собственному желанию", - говорится в сообщении.

С 14 мая исполняющим обязанности руководителя медучреждения назначен заведующий урологическим отделением БСМП Андрей Озеров.

Один из крупных очагов заражения коронавирусом был выявлен в больнице скорой медицинской помощи Курска - около 200 случаев заражения среди медработников и пациентов.

С начала пандемии на территории Курской области выявлено более 400 случаев заражения в медучреждениях, это более 25% от общего числа зафиксированных в регионе заражений.

В настоящее время в регионе восемь очагов заражения коронавирусной инфекцией, заразившихся - 452 человека. Большинство в медицинских организациях - 423 случая.

К 13 мая в Курской области выявили 1 621 случай заражения коронавирусной инфекцией, 374 человека выздоровели, шесть пациентов умерли.

Теги
РоссияКурская областьПандемия коронавируса нового типа
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