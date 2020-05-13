Уволился главврач Курской больницы скорой помощи, где выявили очаг коронавируса

ТАСС, 13 мая. Главный врач Курской больницы скорой медицинской помощи Андрей Мильцын, где ранее был зафиксирован очаг распространения коронавирусной инфекции, уволен по собственному желанию. Об этом сообщила журналистам пресс-служба администрации Курской области.

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"Андрей Мильцын, занимавший пост главного врача Курской больницы скорой медицинской помощи, с 13 мая уволен по собственному желанию", - говорится в сообщении.

С 14 мая исполняющим обязанности руководителя медучреждения назначен заведующий урологическим отделением БСМП Андрей Озеров.

Один из крупных очагов заражения коронавирусом был выявлен в больнице скорой медицинской помощи Курска - около 200 случаев заражения среди медработников и пациентов.

С начала пандемии на территории Курской области выявлено более 400 случаев заражения в медучреждениях, это более 25% от общего числа зафиксированных в регионе заражений.

В настоящее время в регионе восемь очагов заражения коронавирусной инфекцией, заразившихся - 452 человека. Большинство в медицинских организациях - 423 случая.

К 13 мая в Курской области выявили 1 621 случай заражения коронавирусной инфекцией, 374 человека выздоровели, шесть пациентов умерли.