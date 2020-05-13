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Пандемия коронавируса нового типа

Аэропорт Курумоч в Самаре будет готовить и развозить еду пожилым людям

В регионе более 200 предприятий и частных лиц помогают малоимущим, многодетным семьям и медработникам во время пандемии

ТАСС, 13 мая. Руководство аэропорта Курумоч в Самаре планирует изготавливать и развозить трехразовое горячее питание пожилым жителям в самоизоляции как минимум до конца мая. Об этом в среду сообщается на сайте правительства Самарской области по итогам общения губернатора Дмитрия Азарова с представителями бизнеса и общественниками, занимающихся благотворительностью в период пандемии коронавируса.

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"Мы планируем продолжать реализацию проекта как минимум до конца мая", - цитирует исполнительного директора аэропорта Михаила Бермана пресс-служба.

Всего за период пандемии благотворительную помощь пенсионерам, малоимущим, многодетным семьям и медработникам оказали более 200 предприятий, организаций и частных лиц, говорится в сообщении. Среди них - флагманские предприятия, ресурсоснабжающие организации, представители среднего и малого бизнеса, общественные организации.

В частности, социально незащищенным жителям Самарской области помогают волонтеры всероссийской акции "Мы Вместе". По данным заместителя министра образования и науки Самарской области - руководителя департамента по делам молодежи Сергея Бурцева, с 23 марта в каждом муниципальном образовании создали волонтерский штаб. На сегодняшний день добровольцы обработали более 50 тыс. заявок от жителей. Их основная задача - помогать пожилым людям старше 65 лет купить продукты, доставить бесплатные продуктовые наборы, лекарства, оплатить услуги ЖКХ онлайн, а также оказать им мелкую помощь по дому.

На встрече были высказаны предложения создать почетные знаки для волонтеров и благотворителей, которые помогают жителям и медикам, книгу о врачах, лечащих людей с коронавирусной инфекцией. Была разработана платформа "Сидим дома", которая объединяет самоизолировавшихся людей, которые нуждаются в товарах и услугах, производителей и благотворителей. Азаров поддержал все инициативы и поручил проработать их профильным министерствам.

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская областьПандемия коронавируса нового типа
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