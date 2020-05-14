Проверку проведут в больнице Ставрополья, где женщина совершила самоубийство

СТАВРОПОЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья инициировали служебную проверку в больнице, где было обнаружено тело женщины, которая лечилась в этом учреждении от заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом в среду сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Пожилая женщина с коронавирусом проходила лечение в одной из больниц нашего края. Женщина покончила с собой. Это произошло сегодня на территории больницы. Все обстоятельства этого инцидента сейчас выясняются. Ведется следствие. В лечебном учреждении также будет проведена служебная проверка", - написал Владимиров на странице в Instagram.

По информации главы региона, женщина получила все необходимое лечение после заражения коронавирусом. Пациентка выздоровела и готовилась к выписке. Происшествие случилось из-за неурядиц в семье женщины, добавил губернатор.

В Ставропольском крае с начала пандемии зафиксировано 1 176 случаев заражения коронавирусом, 380 человек выписаны из больниц после выздоровления, 21 пациент умер.