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Пандемия коронавируса нового типа

Почти во всей Японии снимут режим ЧС из-за коронавируса

В частности, его сохранят в Токио и Осаке

ТОКИО, 14 мая. /ТАСС/. Правительство Японии утвердит в четверг решение об отмене режима чрезвычайной ситуации, введенного по всей стране в апреле из-за пандемии нового коронавируса, в 39 из 47 префектур. Это первое ослабление ограничительных мер с момента их вступления в силу.

Изначально власти разработали план отмены режима ЧС в 34 префектурах, где ситуация с распространением коронавируса стабильна и поддается контролю. Затем в него были добавлены еще пять префектур из списка регионов, которые правительство наделило статусом "требующих особого внимания". В частности, ослабление затронет центральную префектуру Айти, где находятся многочисленные промышленные предприятия, западную Киото и юго-западную Фукуоку.

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Вместе с тем режим ЧС продолжит действовать в Токио и прилегающих к нему густонаселенных префектурах Канагава, Сайтама и Тиба. Также ограничительные меры останутся в силе в префектурах Киото, Осака и Хёго на западе Японии и в северной префектуре Хоккайдо.

При принятии решения об отмене режима ЧС японские власти руководствовались мнением экспертов. Одним из основных учитываемых показателей стал индекс числа заражений в неделю в том или ином регионе. Смягчение допускалось только в том случае, если он не превышал 0,5 на 100 тыс. жителей.

К примеру, для Токио с 14-миллионным населением требуется добиться сокращения количества новых случаев заражения до 70 в неделю. На прошлой неделе он был на уровне 200, поэтому режим ЧС там решили пока оставить. Среди других критериев - наличие свободных палат в больницах, общий уровень нагрузки на медицинскую систему префектуры и возможности проведения тестов на коронавирус. Префектура Киото в целом соответствовала указанным требованиям, однако не попала в список 39 регионов из-за того, что прилегает к Осаке - второму по масштабам очагу распространения инфекции в Японии.

Ровно через неделю, 21 мая, правительство намерено вновь провести экспертное совещание и заседание штаба по мерам против коронавируса. По их итогам также может быть принято решение об отмене режима ЧС в оставшихся восьми префектурах.

Ситуация в стране

Согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 16,7 тыс. Умерли более 700 человек. Свыше 9 тыс. выздоровели, еще порядка 250 пациентов находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 16 апреля глава правительства распространил его действие на всю территорию страны, позднее он был продлен до 31 мая.

Никаких жестких ограничений на передвижение и штрафов в Японии не вводилось. Жителей страны настоятельно попросили не покидать дома без необходимости, также по просьбе властей закрылись образовательные учреждения, торговые центры, развлекательные заведения, ночные клубы, бары, музеи, театры и другие объекты, а компании перевели большинство сотрудников на удаленную работу. Рестораны и кафе работают по сокращенному графику, преимущественно только навынос.

Основной целью ограничительных мер стало сокращение контактов между людьми на 70-80%. По большей части эта задача была выполнена, что привело к уменьшению суточного прироста новых случаев заражения с 550-600 на пике в середине апреля до менее чем 100 на текущей неделе.

После снятия режима ЧС решение об отмене рекомендаций о закрытии тех или иных объектов будут принимать губернаторы префектур. Как именно будет проходить этот процесс, они пока не конкретизировали.

Теги
ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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