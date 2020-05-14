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Пандемия коронавируса нового типа

Финляндия открывает школы и границы для рабочих поездок в Шенгенской зоне

Число случаев заражения коронавирусом в стране составляет 6 054

ХЕЛЬСИНКИ, 14 мая. /ТАСС/. Границы для рабочих поездок в Шенгенской зоне и школы, закрытые в конце марта из-за пандемии коронавируса, вновь открываются в Финляндии с 14 мая. Как сообщило в среду вечером МВД страны, открытие границ в Шенгенской зоне начнется постепенно с 00:00 по местному времени (совпадает с московским).

"Начиная с 14 мая разрешаются трансграничные поездки с целью работы и другие поездки по неотложным обстоятельствам. Лица, прибывающие из-за границы для работы в Финляндии, должны быть готовы подтвердить на пограничном контроле наличие оснований для въезда. Эти ограничения, а также ограничения на поездки через внешние границы [Шенгена] (в том числе в Россию - прим. ТАСС) останутся в силе до 14 июня", - отметила пресс-служба министерства.

Помимо рабочих поездок, разрешены теперь поездки по различным неотложным делам, в частности для посещения семьи. В МВД добавили, что туристические поездки за рубеж пока не рекомендуются.

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Все, кто будет въезжать в Финляндию, получат письменные инструкции с рекомендациями и правилами поведения в условиях пандемии, составленные финским Национальным институтом здравоохранения и социального развития. МВД подчеркнуло, что при въезде в страну рекомендуется самоизолироваться на 14 дней, избегая в этот период личных контактов с другими людьми и выходя из дома только при необходимости, например для поездок на работу или похода в магазин.

При этом международные авиарейсы пока продолжат прибывать только в три финских города - Хельсинки, Турку и Мариехамн. Также откроются продажи билетов на пассажирские паромы.

Открытие детсадов и школ

Детсады и дошкольные учреждения в Финляндии с четверга возобновят работу в обычном режиме. Детсады работали и принимали детей на протяжении всего периода действия ограничений - с конца марта, однако родителям рекомендовали по возможности оставлять детей дома и многие эту рекомендацию выполняли.

Школы же откроются практически только на две недели - до начала летних каникул, а дистанционное обучение будет прекращено. Это породило дискуссии среди родителей о том, имеет ли смысл отправлять туда детей на такой короткий период, когда риск заражения коронавирусом по-прежнему сохраняется.

Также с 14 мая открыты будут места для занятий спортом на улице, но находиться там можно будет лишь при соблюдении санитарных ограничений.

Следующие шаги

С 19 марта по 13 мая границы Финляндии были закрыты из-за ситуации с коронавирусом. До конца мая сохранится введенный в марте запрет собираться группами из более чем 10 человек, но с 1 июня это число увеличат до 50, а до конца июля сохранится запрет на крупные общественные мероприятия с участием более чем 500 человек. Кроме того, с июня начнут постепенно открываться театры, музеи, библиотеки, рестораны, станет возможным проведение спортивных соревнований. Обучение в вузах и училищах продолжится дистанционно до конца учебного года.

Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии возросло, по данным на среду, до 6 054, увеличившись за сутки на 51. Умерли 284 человека.

Теги
ФинляндияПандемия коронавируса нового типа
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