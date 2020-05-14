Число жертв коронавируса в Нью-Йорке превысило 20 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Число людей, умерших вследствие заражения коронавирусом нового типа, превысило в Нью-Йорке 20 тыс. Сообщение об этом размещено в среду на сайте управления общественного здравоохранения крупнейшего города США.

По состоянию на 13 мая в Нью-Йорке зафиксировано 185 206 случаев инфицирования. Подтверждена смерть 15 233 заразившихся. В качестве причины еще 5 083 летальных исходов названо заболевание, вызываемое коронавирусом.

Как проинформировал в среду мэр города Билл де Блазио, число пациентов, поступивших в больницы Нью-Йорка с подозрением на коронавирус, возросло за сутки с 51 до 78. Количество пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, увеличилось с 550 до 561. Де Блазио отметил, что на восстановление экономики городу потребуется около 17 млрд долларов в виде федеральной помощи в течение двух лет.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,38 млн случаев заражения коронавирусом, число жертв достигло 83 356. Поправились 230 287 человек.