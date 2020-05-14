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Пандемия коронавируса нового типа

В США провели более 10 млн тестов на коронавирус

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что это "вдвое больше, чем во многих государствах вместе взятых", но при этом не уточнил, о каких именно странах идет речь
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© AP Photo/John Minchillo

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Более 10 млн тестов на наличие нового коронавируса было проведено в США. Об этом заявил в среду американский президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

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"Мы провели 10 млн тестов в стране", - подчеркнул он. По версии Трампа, это "вдвое больше, чем во многих государствах вместе взятых". Он не уточнил, о каких именно странах идет речь, однако показал лист бумаги, на котором они перечислены.

Ранее представители вашингтонской администрации высокого ранга сообщили, что только на прошлой неделе в США было осуществлено порядка 1,9 млн тестов. Их будут проводить еще чаще. Федеральные власти также направят штатам $11 млрд для расширения масштабов тестирования. Деньги будут предоставлены в соответствии со вступившим ранее в силу законом о выделении $2 трлн на смягчение экономических последствий распространения коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,38 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 83,7 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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