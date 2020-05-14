CNN: компании в США могут объединить усилия в разработке вакцины от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Фармацевтические компании в США рассматривают возможность объединить усилия в проведении клинических испытаний вакцины от нового коронавируса. Как сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники, такой шаг будет носить беспрецедентный характер.

По информации телекомпании, в прошлом месяце на базе Национальных институтов здоровья США был запущен проект по ускорению разработки методов лечения и вакцины от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 (Accelerating Covid-19 Therapeutic Interventions and Vaccines, ACTIV). В нем принимают участие крупные американские компании, независимо друг от друга занимающиеся разработкой вакцины от инфекции.

В их числе компании Moderna, Inovio Pharmaceuticals и Pfizer, сотрудничающая с германской компанией Biontech. Все три уже находятся на ранних стадиях испытаний прототипов вакцины на людях. Кроме них, в проекте участвует крупный производитель фармацевтических средств Johnson & Johnson, который планирует начать испытания своей вакцины в сентябре.

CNN со ссылкой на представителя Национальных институтов здоровья отмечает, что в рамках проекта ACTIV рассматриваются два сценария работы над вакциной. При одном из них компании на всех этапах продолжат проводить клинические испытания независимо друг от друга, а при другом пойдут на беспрецедентный шаг и объединят усилия на третьей стадии испытаний, когда в них будут принимать участие тысячи человек. Это позволит сократить число их участников за счет того, что компании будут получать данные от одной и той же группы пациентов, принимающих плацебо.

Телекомпания подчеркивает, что окончательного решения о характере проведения клинических испытаний пока нет. По данным источников CNN, обсуждение между представителями компаний находится на ранних стадиях.

В начале мая президент США Дональд Трамп заявил, что специалисты в США, вероятнее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца текущего года. Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что американская администрация рассчитывает разработать ее к январю 2021 года. Фаучи подчеркнул, что американские власти не могут гарантировать это.