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Источник: в Кремле не рассматривают планы массового укрупнения регионов

Источник в администрации президента назвал предположения о начале такой кампании бредом
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Предположения о том, что объявленное слияние Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в единый субъект даст старт кампании по укрупнению целого ряда регионов России, не соответствуют действительности. Как рассказал ТАСС источник в администрации президента РФ, такой вопрос в Кремле не рассматривается.

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали в среду в Нарьян-Маре меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". Это решение ряд экспертов и журналистов расценил как начало череды изменений и в других субъектах, которые также якобы могут пройти процесс объединения.

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"Предположения о начале такой кампании в целом ряде регионов - это бред", - сказал собеседник агентства. "Темы укрупнения регионов в повестке дня Кремля нет", - заявил он.

Планы Архангельской области и НАО

Бездудный назвал одной из причин подписания меморандума катастрофическое состояние бюджета НАО. Бюджет региона рассчитан из цены на нефть в $57 за баррель, и практически половина доходов бюджета сегодня выпадает, а социальные обязательства перед жителями необходимо выполнять, сказал он.

В ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и НАО перед объединением этих субъектов. Голосование может пройти в сентябре 2020 года.

По словам Цыбульского, в случае согласия участников голосования процесс объединения может продлиться больше года, поскольку потребует переходного периода, чтобы унифицировать экономические и юридические базы двух регионов. Вопрос о названии будущего субъекта РФ также решат жители.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно Уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области.

2 апреля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил Цыбульского врио главы региона, до этого он возглавлял НАО. Врио главы НАО был назначен Бездудный.

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