Автоинспектор в Приморье спас девушку от наезда автомобиля

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая. /ТАСС/. Сотрудник госавтоинспекции Владивостока в ночь на четверг спас девушку от наезда нетрезвого водителя, сам полицейский попал в больницу, сообщает в четверг пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Инспекторы ДПС прибыли на улицу Вилкова во Владивостоке для оформления ДТП. "В это время со стороны улицы Спортивной двигался автомобиль Toyota Wish. Водитель транспортного средства не справился с управлением, совершил столкновение с двумя автомобилями и выехал на тротуар. Под угрозой попасть под колеса неуправляемой иномарки оказалась 18-летняя пассажирка одной из попавших в автоаварию иномарок. Инспектор ДПС, младший сержант полиции Андрей Вакуленко среагировал молниеносно и оттолкнул девушку в сторону", - говорится в сообщении полиции.

Сам инспектор при этом получил травмы и был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Установлено, что водитель Toyota Wish находился за рулем в состоянии опьянения, его привлекли к ответственности.