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Кризис в Сирии

Гуманитарный груз из России впервые отправили в сирийскую провинцию Хасеке

На протяжении маршрута охранять конвой будут подразделение военной полиции и армейская авиация

ТАРТУС /Сирия/, 14 мая. /ТАСС/. Гуманитарный груз из России впервые отправили в сирийскую провинцию Хасеке, несколько десятков машин привезут туда более 170 тонн груза, сообщил журналистам замначальника штаба материально-технического обеспечения группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии полковник Максим Герасимов.

"Сегодня в порту Тартус производится погрузка гуманитарного груза объемом более 170 тонн на автомобильный транспорт с последующей доставкой в три отдела Центра по примирению враждующих сторон в Заевфратье. Маршрут автомобильной колонны составляет более 1,5 тыс. км в одну сторону", - сказал Герасимов.

Колонна грузовиков развезет груз в три населенных пункта, где гуманитарную помощь через представителей российского Центра по примирению враждующих сторон передадут местной администрации, а она уже распределит ее среди местных жителей.

На протяжении маршрута охранять гуманитарный конвой будут подразделение военной полиции, армейская авиация. Районы, по которым будут двигаться грузовики, сначала осмотрят с помощью беспилотников.

Ранее российский контейнеровоз "Спарта-2" привез в сирийский порт Тартус почти 850 тонн гуманитарной помощи: 53 контейнера с рисом, крупой, консервами, чаем и даже со сгущенным молоком. Колонны с гуманитарной помощью военные решили развести по Сирии в максимально короткие сроки в честь особого повода - 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Первая колонна из семи машин с более чем 60 тоннами груза отправилась в населенный пункт Хатла в провинции Дейр-эз-Зор.

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СирияРоссияКризис в Сирии
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