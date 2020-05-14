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Пандемия коронавируса нового типа

Парки Йеллоустон и Гранд-Каньон откроют для посетителей в середине мая

Биосферные заповедники начнут работать в ограниченном режиме

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Йеллоустонский национальный парк в США, полностью закрытый для посетителей из-за пандемии, частично откроется 18 мая. Об этом сообщается в среду в Twitter этого биосферного заповедника и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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"Йеллоустонский национальный парк откроется 18 мая и начнет работать в ограниченном режиме", - говорится в сообщении. В нем изложен подробный план трехэтапного возобновления функционирования этого объекта, расположенного на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо. В следующий понедельник для туристов открываются южный и восточный въезды в парк со стороны Вайоминга.

Национальный парк Гранд-Каньон (штат Аризона) откроется поэтапно 15-18 мая.

Президент США Дональд Трамп 16 апреля объявил, что власти приступают к "открытию страны". По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,39 млн случаев заражения коронавирусом, число жертв превышает 84 тыс., вылечились более 243 тыс. человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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