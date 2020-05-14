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СК Якутии проверяет видео, на котором женщина и дети прыгают по льдинам во время паводка

Следователи устанавливают, действительно ли видео, размещенное в соцсетях и местных СМИ, снято в республике

ЯКУТСК, 14 мая. /ТАСС/. Следователи проверяют видео, размещенное в соцсетях и СМИ, где женщина и двое детей перепрыгивают с льдины на льдину во время активного прохождения паводка. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Республике Саха (Якутия).

Предполагается, что данное видео снято в Якутии.

"По данному факту руководством регионального следственного управления назначена доследственная проверка, в рамках которой следователи проверят достоверность изложенных сведений, а также дадут процессуальную оценку действиям женщины, запечатленной на видеозаписи", - говорится в сообщении.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка здесь пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены почти 1,5 тыс. жилых домов. Ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В 2019 году удалось избежать затопления жилых домов. В ряде населенных пунктов были затоплены дороги, временные дамбы, взлетно-посадочные полосы аэропортов.

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РоссияЯкутия
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