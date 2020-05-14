Адвокаты фигурантов дела о теракте в метро Петербурга пожаловались на действия ФСБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Представители защиты Аброра и Акрама Азимовых, признанных судом первой инстанции виновными в теракте в метро Петербурга, обратились в военную прокуратуру с жалобой на отказ следствия возбуждать дело после заявлений их доверителей о том, что к ним якобы применялось давление со стороны сотрудников ФСБ при расследовании. Как сообщила ТАСС адвокат Аброра Азимова Мунавара Канцерова, проводится проверка.

"Защита подала жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела. [После этого] военная прокуратура начала проверку заявлений о применении насилия в отношении Азимовых со стороны сотрудников ФСБ при расследовании теракта. Прокуратура также оценивает правомерность отказа в возбуждении дела по этому поводу", - сказала Канцерова.

Ключевые фигуранты дела о взрыве Акрам и Аброр Азимовы еще летом 2017 года заявляли о том, что к ним якобы применялось давление со стороны ФСБ, и поэтому оба дали признательные показания, от которых впоследствии отказались. Тогда же фигурантами и их адвокаты написали заявления с просьбой привлечь к уголовной ответственности оперативных сотрудников ФСБ. После этого защита получила определение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием оснований.

О физическом воздействии оба также заявляли в рамках уже судебного следствия. После того как суд признал фигурантов виновными в теракте в метро Петербурга, защита решила подать в прокуратуру жалобу на отказ в возбуждении дела.

Взрыв в вагоне Петербургского метрополитена произошел 3 апреля 2017 года. В результате погибли 15 человек, 67 человек получили ранения. Второй западный окружной военный суд признал 11 фигурантов дела виновными. Основной фигурант Аброр Азимов приговорен к пожизненному сроку лишения свободы, Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов получили по 28 лет лишения свободы, Ибрагим Эрматов - 27 лет, для Шохисты Каримовой назначено наказание в виде 20 лет колонии общего режима. Содик Ортиков приговорен к 22 годам колонии, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурад Муидинов и Азамжон Махмудов получили по 20 лет, Сейфулла Хакимов и Бахрама Эргашева - по 19 лет лишения свободы.

Приговор был обжалован, но пока, по словам адвокатов фигурантов, апелляционный военный суд еще не принял жалобу к рассмотрению. Сейчас защита знакомится с протоколами заседаний суда первой инстанции. Срок ознакомления продлили до 22 мая 2020 года.

В новость внесены изменения (08:11 мск) - добавлены подробности.