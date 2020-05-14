В Роскачестве рассказали, как часто россияне во время пандемии ходят в магазин

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Во время режима самоизоляции большинство россиян стали реже выходить за продуктами в магазин, однако четверть россиян выходят за покупками так же часто, как и раньше. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

"Согласно результатам социологического исследования, во время режима самоизоляции большинство опрошенных (70%) стали значительно реже выходить за продуктами в магазин. У каждого четвертого респондента (26%) покупательское поведение не изменилось: люди как выходили в магазин за продуктами, так и выходят", - сообщили в организации.

По данным экспертов, в случае выхода из дома за продуктами более чем в половине случаев (58%) опрошенные предпочитают делать покупки продуктов питания в сетевых магазинах. А каждый третий (31%) выбрал в качестве предпочтительного - магазин у дома. Реже всего посещают крупные гипермаркеты (9%). При этом жители Москвы (22%) и Санкт-Петербурга (14%) реже других совершают покупки в магазинах у дома, тогда как для половины людей, проживающих в Дальневосточном (54%), Северо-Кавказском (52%) и Сибирском (45%) федеральных округах не сетевые магазины у дома являются приоритетным местом покупки продуктов питания.

Как сообщили в Роскачестве, у 35% опрошенных за последний месяц увеличились расходы на питание, что связано в том числе с "домашним карантином". При этом 25% отметили, что их расходы, напротив, сократились. Это объясняется тем, что по причине экономии они теперь покупают лишь необходимые продукты. По данным организации, за последний месяц эксперты Роскачества отметили рост числа запросов от потребителей о качестве консервов.

Ранее эксперты Роскачества узнали, как потребители относятся к сервисам доставки продуктов. Большинство российских интернет-пользователей (67%) за время самоизоляции совершали покупки онлайн, а каждый четвертый (26%) заказывал доставку продуктов питания на дом.

Опрос Роскачества был проведен по онлайн-панели OMI. Объем квотной выборки составил 1 тыс. 36 респондентов. Данные репрезентируют онлайн-аудиторию России в возрасте старше 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек по полу, возрасту, федеральному округу и размеру населенного пункта. Квоты задаются на основе данных ФОМ.