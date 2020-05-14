Выплату в 10 тыс. рублей по распоряжению президента могут получить 56 тыс. детей Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая. /ТАСС/. Выплата в 10 тыс. рублей для поддержки населения во время пандемии может быть назначена 56 тыс. детей на Камчатке при оформлении соответствующего заявления. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

Одиннадцатого мая президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. Среди них и единовременная выплата в 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, имеющих российское гражданство.

"Право на получение выплаты должно возникнуть до 1 июля 2020 года. При этом ее получат все дети, включая усыновленных, родившиеся в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года, которым до 1 июля 2020 года уже исполнится три года, но еще не исполнится 16 лет, в случае направления соответствующего заявления родителями или законными представителями. Всего на Камчатке почти 56 тыс. детей, подходящих под эти критерии", - приводятся в сообщении слова врио министра социального развития и труда Камчатского края Евгения Меркулова.

За получением выплаты можно будет обратиться до 1 октября 2020 года. Данная сумма не учитывается в расчете дохода семьи при предоставлении других мер социальной поддержки. Для получения выплаты родителям необходимо подать заявление на сайте "Госуслуги РФ" или лично в отделениях Пенсионного фонда.

С 1 апреля на Камчатке действует режим самоизоляции, который распоряжением врио губернатора продлен до 31 мая. Однако с 12 мая разрешено работать салонам красоты, парикмахерским, отдельно стоящим магазинам непродовольственных товаров. В настоящий момент на Камчатке 429 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.