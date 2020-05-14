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Опрос: большинство россиян считают главным предназначением женщины быть матерью и хозяйкой

Согласно данным исследования, 88% респондентов считают, что семью должен обеспечивать мужчина

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Порядка 71% опрошенных россиян считают, что главное предназначение женщин заключается в том, чтобы быть матерью и хорошей хозяйкой. При этом треть опрошенных отмечают, что женщина должна выбирать между карьерой и семьей, говорится в результатах исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ при поддержке Google и Совета Евразийского женского форума, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"71% россиян разделяют мнение, что главное предназначение женщины -- быть матерью и хорошей хозяйкой", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что 88% россиян считают, что семью должен обеспечивать мужчина. При этом только 37% россиян ответили, что женщина не должна обеспечивать себя сама - среди женщин так считает почти половина опрошенных (45%), среди мужчин - больше четверти (28%).

Хотя большинство состоящих в браке россиян (55%) отмечают, что наиболее ответственные решения в их семьях принимаются совместно мужем и женой, почти в трети семей (29%) эти решения принимаются только мужчиной, только в 15% - женщиной.

Согласно данным НАФИ, треть опрошенных (32%) считают, что женщина должна выбирать между карьерой и семьей, причем эта точка зрения более распространена среди тех, у кого есть дети.

Исследование проводилось в мае-июне 2019 года, выборка составила 1811 респондентов. В опросе приняли участие жители 46 регионов и 150 населенных пунктов России в возрасте от 14 лет. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

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