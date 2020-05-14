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В Приморье создали сафари-парк со львами, тиграми и медведями

Там также уже содержат верблюдов и яков

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая. /ТАСС/. Ландшафтный сафари-зоопарк, где можно будет самостоятельно покормить львов и прокатиться мимо них на машине, создан в Надеждинском районе Приморья. Как рассказал ТАСС директор "Парка львов" Виктор Агафонов, здесь кроме львов уже живут тигры и медведи, а в планах заселить территорию другими хищниками.

"Парк на этой территории начался с приюта для изъятых из незаконного содержания медведей, но мы приняли решение привезти сюда новых жителей. Дело в том, что в нашем зоопарке "Садгород" под Владивостоком появляется все больше потомства, и чтобы соответствовать нормам содержания животных, их надо уже расселять. Здесь у нас есть достаточно земли, поэтому для всех мы можем выделить большие площади, построить огромные вольеры. У нас тут уже есть восемь львов, три тигра, два верблюда, два яка и шесть медведей", - рассказал Агафонов.

По его словам, львы уже прекрасно себя чувствуют в вольере площадью в гектар. В нем зоопарк планирует создать озеро и поставить стойки для кошачьих игр. Как только будет разрешено посещение зоопарков, отметил директор, люди смогут заезжать сюда на специально оборудованной машине и безопасно кормить львов прямо из нее.

"Для нашего региона это совершенно новый вид туристических услуг, новый вид отдыха и общения с животными. У людей есть запрос на такую услугу, а у нас есть желание показать людям наших животных. Если бы не ограничительные меры из-за коронавируса, мы бы уже открылись. Но теперь ждем завершения пандемии и возможности начать работу", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что планируется привезти также гиен, страусов, леопардов и черную пантеру. Несмотря на то, что в день на корм хищников уходит по 150-200 кг мяса, зоопарк выживает благодаря поддержке друзей и просто неравнодушных жителей края.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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