{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Забайкалье снова прогнозируют сильный ветер, дождь и снег

Порывы ветра достигнут 24 м/с

ТАСС, 14 мая. Синоптики вновь прогнозируют усиление ветра до 24 м/с в ближайшие сутки в Забайкалье. Об этом в четверг сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

13 мая в Чите шквалистый ветер с порывами до 30 м/с повредил кровли более 40 жилых домов и соцобъектов, пострадал один человек, он госпитализирован. Коммунальные службы восстанавливают поврежденные кровли.

На эту тему

"Днем 15 мая по краю ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, по западной половине сильные, установление временного снежного покрова. Кроме того, ожидается ветер с порывами 20-24 м/с", - говорится в сообщении. Также прогнозируется похолодание на 8 градусов и более.

В Забайкальском крае объявлено штормовое предупреждение. По данным МЧС, возможны нарушения в работе объектов ЖКХ, энергетики и связи, возможно увеличение случаев травматизма. Местным жителям рекомендовано переждать непогоду в помещениях.

Сильным ветром в Чите накануне были повреждены крыши школ, детских садов, роддома. Глава региона Александр Осипов поручил выделить деньги на ремонт пострадавших объектов. Уже устранены перебои с электроснабжением, вызванные ветром, убраны поваленные деревья.

По данным синоптиков, днем в Чите скорость ветра ожидается до 12 м/с при ясной погоде без осадков. Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью 20,8 - 24,4 м/с считается штормовым и может наносить повреждения и разрушать крыши зданий.

Теги
РоссияЗабайкальский край
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Мэр городского округа в Оренбургской области заразился коронавирусом
Все контактировавшие с ним находятся на самоизоляции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС