В Забайкалье снова прогнозируют сильный ветер, дождь и снег

13 мая в Чите шквалистый ветер с порывами до 30 м/с повредил кровли более 40 жилых домов и соцобъектов, пострадал один человек, он госпитализирован. Коммунальные службы восстанавливают поврежденные кровли.

ТАСС, 14 мая. Синоптики вновь прогнозируют усиление ветра до 24 м/с в ближайшие сутки в Забайкалье. Об этом в четверг сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Днем 15 мая по краю ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, по западной половине сильные, установление временного снежного покрова. Кроме того, ожидается ветер с порывами 20-24 м/с", - говорится в сообщении. Также прогнозируется похолодание на 8 градусов и более.

В Забайкальском крае объявлено штормовое предупреждение. По данным МЧС, возможны нарушения в работе объектов ЖКХ, энергетики и связи, возможно увеличение случаев травматизма. Местным жителям рекомендовано переждать непогоду в помещениях.

Сильным ветром в Чите накануне были повреждены крыши школ, детских садов, роддома. Глава региона Александр Осипов поручил выделить деньги на ремонт пострадавших объектов. Уже устранены перебои с электроснабжением, вызванные ветром, убраны поваленные деревья.

По данным синоптиков, днем в Чите скорость ветра ожидается до 12 м/с при ясной погоде без осадков. Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью 20,8 - 24,4 м/с считается штормовым и может наносить повреждения и разрушать крыши зданий.