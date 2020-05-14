В апреле в России выявлено более 20 преступлений, связанных с распространением фейков

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Полицейские выявили в России в апреле этого года более 20 преступлений, связанных с распространением фейковой информации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Также отметим, что в апреле выявлено 21 преступление по вновь введенной в Уголовный кодекс РФ статье 207.1, устанавливающей ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан", - говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля утвердил поправки в Уголовный кодекс РФ о лишении свободы за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от этих обстоятельств. Такими обстоятельствами признаются ЧС природного, техногенного, в том числе экологического характера, эпидемии, аварии, катастрофы, которые либо повлекли, либо могли повлечь человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей среде, материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года или ограничения свободы на срок до 3 лет.