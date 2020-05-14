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Число уличных преступлений и преступность среди мигрантов в РФ сократились с начала года

При этом количество IT-преступлений увеличилось более чем на 82%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Число уличных преступлений и преступлений, совершенных иностранными гражданами, в России сократилось. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-центре МВД России.

"Количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах, уменьшилось на 7,1%. А количество преступлений среди иностранных граждан снизилось на 1,2%, в том числе по убийствам - на 2%, разбоям - на 8,1%, грабежам - на 9,4%, кражам - на 5,5%", - сказали в пресс-центре.

В МВД подчеркнули, что опасения некоторых экспертов относительно того, что введенные ограничительные меры могут спровоцировать рост числа уличных преступлений, в частности, совершаемых мигрантами, не оправдались.

IT-преступления

Количество IT-преступлений, совершенных в России за четыре месяца этого года, увеличилось более чем на 82%.

"Рост IT-преступности составил 82,4%, что в значительной степени повлияло на увеличение общего количества зарегистрированных преступлений в стране за 4 месяца на 0,8%", - сказали в пресс-центре.

В МВД подчеркнули, что криминальная активность в сфере информационно-коммуникационных технологий в России остается высокой.

Ранее в пресс-центре министерства сообщалось, что за три месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество преступлений в РФ с использованием IT-технологий возросло почти на 84%, а удельный вес таких деяний достиг 19,9% от общего числа. Отмечалось, что число мошенничеств возросло на 48,5%, при этом количество мошеннических действий с использованием электронных средств платежа увеличилось более чем в два раза.

 

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