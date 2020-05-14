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В МВД опровергли информацию о росте в РФ домашнего насилия из-за режима самоизоляции

Количество преступлений в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано на 9% меньше, чем в апреле прошлого года
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. МВД опровергло информацию о росте домашнего насилия в России из-за введенного режима самоизоляции граждан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства.

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"Утверждения представителей некоторых общественных организаций о росте семейно-бытовых преступлений в период действия ограничительных мер не нашли объективного подтверждения. В апреле 2020 года посягательств в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано на 9% меньше, чем в апреле 2019 года, в том числе на 14,6% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,1% - вреда средней тяжести, на 3,3% - легкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.

Ранее в МВД сообщали, что по итогам первого квартала 2020 года количество преступлений в семейной сфере сократилось на 13%, а их удельный вес в общей массе противоправных деяний составил 1,4%.

Издание РБК сообщило, что депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Савастьянова, разработавшие законопроект о борьбе с домашним насилием, обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой ускорить принятие законопроекта. В обращении они отмечали значительный рост жалоб на домашнее насилие после введения режима самоизоляции и ограничения перемещения граждан из-за коронавируса. Голикова дала поручение пяти министерствам, в том числе МВД и Минюсту, совместно рассмотреть направленное в ее адрес депутатское обращение по проблеме домашнего насилия.

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