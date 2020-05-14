Свыше 400 тыс. иностранцев в России обратились в МВД для урегулирования правового статуса

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Более 400 тыс. иностранных граждан, оставшихся в России, обратились в МВД для урегулирования своего правового статуса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства.

"Территориальные органы МВД России продолжают в полном объеме оказывать государственные услуги в сфере миграции. На данный момент для урегулирования своего правового статуса в миграционные подразделения ведомства обратились свыше 400 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в сообщении.