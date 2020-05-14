{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Свыше 400 тыс. иностранцев в России обратились в МВД для урегулирования правового статуса

Госуслуги в сфере миграции оказываются в полном объеме

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Более 400 тыс. иностранных граждан, оставшихся в России, обратились в МВД для урегулирования своего правового статуса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства.

"Территориальные органы МВД России продолжают в полном объеме оказывать государственные услуги в сфере миграции. На данный момент для урегулирования своего правового статуса в миграционные подразделения ведомства обратились свыше 400 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в сообщении.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Мэр городского округа в Оренбургской области заразился коронавирусом
Все контактировавшие с ним находятся на самоизоляции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС