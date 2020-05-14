Эксперт заявил о повышенной уязвимости пациентов с муковисцидозом к коронавирусу

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Пациенты с таким наследственным заболеванием как муковисцидоз являются особенно подверженными коронавирусу. Об этом сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, директор Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова (МГНЦ), главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Куцев.

"Пациенты с муковисцидозом чрезвычайно уязвимы к инфекции", - сказал Куцев, добавив, что он является одним из самых распространенных среди генетических заболеваний и встречается с частотой 1:10000.

Эксперт пояснил, что слизистый секрет в легких таких пациентов - прекрасная среда для размножения различных бактерий. "Возбудители инфекций, безопасные для здорового человека, могут представлять серьезную угрозу для пациентов с муковисцидозом. В легких начинается хронический воспалительный процесс, развивается дыхательная недостаточность. Сегодня пациенты с муковисцидозом подвергаются особой опасности", - отметил Куцев.

По его словам, специалисты научно-клинического отдела муковисцидоза МГНЦ уже рекомендовали своим пациентам соблюдать строгий карантин, ограничить общение с людьми, которые могут оказаться носителями коронавирусной инфекции, отложить плановые обращения в медучреждения.

"Сейчас непростая ситуация для всех людей с хроническими заболеваниями. Так, пациенты с наследственными болезнями обмена веществ, которым требуется регулярное введение ферментозаместительных препаратов, уже столкнулись с проблемами: многие больницы не принимают плановых больных, и нужно организовывать лечение в других стационарах", - заключил Куцев.