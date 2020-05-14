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Пандемия коронавируса нового типа

Росздравнадзор проверит Минздрав Дагестана из-за недостатков в тестировании на коронавирус

Специалисты также установили, что медицинские организации региона недостаточно обеспечены лекарствами и средствами индивидуальной защиты

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Территориальное управление Росздравнадзора по Дагестану проведет проверку регионального министерства здравоохранения в связи с выявленными нарушениями в работе, в том числе недостаточным тестированием населения, дефицитом тест-систем на коронавирус, длительными сроками ожидания КТ-исследований и результатов тестов. Об этом в четверг сообщается на сайте Росздравнадзора.

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"В период с 7 по 8 мая был проведен анализ деятельности Министерства здравоохранения Республики Дагестан и подведомственных ему медицинских организаций. По результатам анализа полученной информации центральным аппаратом Росздравнадзора поручено территориальному органу Росздравнадзора по Республике Дагестан организовать и провести проверку Минздрава Республики Дагестан", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что работа перепрофилированных медорганизаций в Дагестане, осуществляющих лечение пациентов с внебольничными пневмониями, организована не на должном уровне. Кроме того, указывается в релизе, было выявлено, что медицинские организации региона недостаточно обеспечены лекарственными средствами и средствами индивидуальной защиты. Также отмечаются отсутствие собственных мощностей для производства медицинского кислорода и проблемы в обеспечении кислородом больных с дыхательной недостаточностью. Помимо этого, наблюдаются дефицит кадров в амбулаторном звене, отсутствие системы мониторинга пациентов, получающих амбулаторное лечение.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее выражал обеспокоенность ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане и оказанием медпомощи населению.

По данным регионального оперативного штаба на 13 мая, в Дагестане 2 997 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 1107 человек выздоровели, 26 умерли. Всего в республике обследовано 29 793 человек, из них 3 915 находятся на изоляции. Власти Дагестана, как сообщалось, ожидают спад числа заражений в регионе к концу мая при условии соблюдения местными жителями режима самоизоляции.

Теги
РоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
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