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Число ДТП в России с начала года сократилось на 9%

При этом число погибших в них выросло на 1,5%, сообщили в МВД

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Количество ДТП в России с начала года уменьшилось на 9%, при этом число погибших в них людей выросло на 1,5%. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-центре МВД России.

"По итогам 4 месяцев отмечается снижение количества ДТП на дорогах страны на 9%. Число погибших в них увеличилось на 1,5%, число раненых сократилось на 9,4%", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что с начала года ДТП с участием детей и подростков зафиксировано на 24% меньше. Так, за апрель текущего года количество ДТП уменьшилось на 43,4%, погибших - на 23,3%, раненых - на 42,7%, уровень детского дорожно-транспортного травматизма - на 72%.

Ранее в ГИБДД сообщали, что в апреле 2020 года самыми частыми видами аварий стали столкновения, опрокидывания автомобилей и наезды на транспортные средства.

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