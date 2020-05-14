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Пандемия коронавируса нового типа

На Украине впервые число выздоровевших за сутки превысило число заразившихся коронавирусом

Речь идет о 427 случаях против 422

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Украинские врачи за минувшие сутки выявили в стране 422 случая заражения коронавирусом, общее количество зарегистрированных случаев достигло 16 847. Об этом в четверг сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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"За прошедшие сутки заболели 422 человека, из них 42 ребенка и 70 медработников. За последние сутки было 17 летальных случаев. Сегодня рекордное число выздоровевших - 427 человек, впервые количество выздоровевших превысило число заболевших", - сказал он.

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УкраинаПандемия коронавируса нового типа
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