На Украине впервые число выздоровевших за сутки превысило число заразившихся коронавирусом

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Украинские врачи за минувшие сутки выявили в стране 422 случая заражения коронавирусом, общее количество зарегистрированных случаев достигло 16 847. Об этом в четверг сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболели 422 человека, из них 42 ребенка и 70 медработников. За последние сутки было 17 летальных случаев. Сегодня рекордное число выздоровевших - 427 человек, впервые количество выздоровевших превысило число заболевших", - сказал он.