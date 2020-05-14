Более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных заразились коронавирусом

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Более 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных заразились коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ФСИН России.

"Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди сотрудников и работников ведомства составляет 617 случаев, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных - 145 случаев. При этом выздоровели 208 сотрудников УИС и 29 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных", - сообщили во ФСИН.

Всего по состоянию на 13 мая в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы проведено более 35 тыс. лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, из них около 14 тыс. проведено в лабораториях УИС.

Во ФСИН отметили, что в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции Федеральная служба исполнения наказаний организует все необходимые санитарно-противоэпидемические меры. В круглосуточном режиме работают медико-санитарные части, которые обеспечены необходимым запасом лекарственных препаратов. "Медицинские работники увеличили количество покамерных обходов и осмотров. При первых появлениях респираторного заболевания у подозреваемых, обвиняемых и осужденных в обязательном порядке проводятся лабораторные исследования на коронавирус", - рассказали в ведомстве.

В каждом случае заболевания принимаются меры по изоляции пациента и взятию под наблюдение контактировавших с ним лиц. В ведомстве также организован круглосуточный мониторинг и контроль за эпидемиологической ситуацией. "На всех объектах уголовно-исполнительной системы проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия с применением современных бактерицидных средств и облучателей", - добавили во ФСИН.