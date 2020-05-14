МЧС предупредило жителей Удмуртии о возможном повышении уровня воды в Каме

ИЖЕВСК, 14 мая. /ТАСС/. Уровень реки Камы в Удмуртии может повыситься до 2,5 м в связи с сбросом воды на Воткинской ГЭС, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"По данным филиала ПАО "Русгидро - Воткинская ГЭС", в связи со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой с 13 мая 2020 года на Воткинской ГЭС осуществляется увеличение холостого сброса воды в нижний бьеф, возможно повышение уровня воды в реке Кама до 2,5 м", - сказано в сообщении.

В МЧС уточнили, что в зону возможного подтопления могут попасть собственники объектов, расположенных на берегах реки Кама в непосредственной близости у воды. Жителям рекомендовали воздержаться в ближайшее время от отдыха на берегу реки.

Хозяевам домов посоветовали продумать порядок отключения электроэнергии и газоснабжения в случае резкого подъема воды, а также проработать вопрос о перемещении по возможности имущества, оборудования и мебели на вышерасположенные этажи, чердачные помещения. "Также необходимо временно закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод", - добавили в пресс-службе.

На сайте ГЭС сказано, что на Каме в районе Камской и Воткинской ГЭС в Пермском крае проходит пик половодья.

Река Кама протекает по территории нескольких районов Удмуртии, в том числе Сарапульского, Камбарского и Каракулинского. Воткинская ГЭС располагается в городе Чайковский Пермского края, входит в Волжско-камский каскад ГЭС и является второй ступенью каскада на Каме.